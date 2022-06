Oroscopo Branko di Mercoledì 15 Giugno 2022: Toro disorientato (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Giugno 15 2022 Ariete Oggi la Luna in Capricorno e nel campo del successo, provoca conflitti nell’ambiente di lavoro e nelle collaborazioni. Cercate di non perdere la pazienza. Toro Questo Saturno diventerà qualche volta problematico. In amore vi sentite persi e non riuscite a trovare la persona giusta. State attenti ai nuovi incontri, potreste avere una sorpresa graditissima. Gemelli Siete in pace con voi stessi ma sembra che questo non vi basti. Avete bisogno di una vacanza, cercate di fare gli ultimi sforzi. Cancro Se sentite il bisogno di voler dire qualcosa che non avete mai detto, è il giorno giusto per farlo. Cercate di non avere rimpianti. Leone Le tensioni in casa si fanno sempre più presenti. A volte staccare la spina e prendersi ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’diper oggi,15Ariete Oggi la Luna in Capricorno e nel campo del successo, provoca conflitti nell’ambiente di lavoro e nelle collaborazioni. Cercate di non perdere la pazienza.Questo Saturno diventerà qualche volta problematico. In amore vi sentite persi e non riuscite a trovare la persona giusta. State attenti ai nuovi incontri, potreste avere una sorpresa graditissima. Gemelli Siete in pace con voi stessi ma sembra che questo non vi basti. Avete bisogno di una vacanza, cercate di fare gli ultimi sforzi. Cancro Se sentite il bisogno di voler dire qualcosa che non avete mai detto, è il giorno giusto per farlo. Cercate di non avere rimpianti. Leone Le tensioni in casa si fanno sempre più presenti. A volte staccare la spina e prendersi ...

