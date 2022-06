Non solo petrolio. Biden conferma il viaggio in Medio Oriente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il viaggio Mediorientale di Joe Biden è ufficialmente fissato. Dopo una serie di annunci, smentite, indecisioni, la Casa Bianca ha definitivamente comunicato che il presidente statunitense visiterà la regione del Medio Oriente dal 13 al 16 luglio. Obiettivo dichiarato: “Rafforzare l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza e la prosperità di Israele” e “partecipare al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo con Egitto, Iraq e Giordania (noto come CCG+3)”. A latere di questa seconda occasione, a Jeddah, è previsto l’incontro con Re Salman d’Arabia Saudita e suo figlio, l’erede al trono e factotum del regno Mohammed bin Salman, nei confronti del quale il democratico americano aveva finora riservato un trattamento piuttosto freddo (tra i due non ci sono relazioni, ed è certamente una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilrientale di Joeè ufficialmente fissato. Dopo una serie di annunci, smentite, indecisioni, la Casa Bianca ha definitivamente comunicato che il presidente statunitense visiterà la regione deldal 13 al 16 luglio. Obiettivo dichiarato: “Rafforzare l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza e la prosperità di Israele” e “partecipare al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo con Egitto, Iraq e Giordania (noto come CCG+3)”. A latere di questa seconda occasione, a Jeddah, è previsto l’incontro con Re Salman d’Arabia Saudita e suo figlio, l’erede al trono e factotum del regno Mohammed bin Salman, nei confronti del quale il democratico americano aveva finora riservato un trattamento piuttosto freddo (tra i due non ci sono relazioni, ed è certamente una ...

