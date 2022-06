Martina Patti: 'Non so perché ho ucciso Elena, non ero in me' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 15 giugno 2022) La nonna paterna: "La mamma di Elena ossessionata da mio figlio" Catania, 15 giugno 2022 - "Non so perché l'ho fatto, non ero in me". Martina Patti , 23 anni, la mamma di Elena Del Pozzo , 4 anni, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) La nonna paterna: "La mamma diossessionata da mio figlio" Catania, 15 giugno 2022 - "Non sol'ho fatto, non ero in me"., 23 anni, la mamma diDel Pozzo , 4 anni, ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - peppesava : RT @Ragusanews: Elena Del Pozzo, la madre Martina Patti: «Non ero io, non ricordo nulla» - Ragusanews : Elena Del Pozzo, la madre Martina Patti: «Non ero io, non ricordo nulla» -