Lo sbrocco di Donnarumma all’inviata Rai che gli fa notare i suoi errori | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) È nervoso Gianluiginel post partita di Germania-Italia, gara di Nations League persa ieri sera dagli azzurri per 5-1. Una sconfitta pesantissima che compromette il cammino degli uomini di Mancini nella competizione e abbatte il morale dei giocatori. A fine gara Tiziana Alla, inviata Rai che seguiva l’incontro, ha detto al portiere della nazionale: “Quello che colpisce, non voglio infierire, non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza”. Aiutooooo…ha sbroccato proprio pic.twitter.com/ZTGMabcQ8A — Peppe (@Peppe3112 ) June 14, 2022 LodiRai che gli faha infatti commesso un errore in disimpegno sull’ultimo gol tedesco. “Quando mi è ...