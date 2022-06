LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo. Gruppo a meno di due minuti dai fuggitivi (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Il Gruppo sta recuperando: in qualche chilometro si è mangiato quasi 30?. 15.33 In testa in questo momento i tre fuggitivi hanno un vantaggio di 1’56”. 15.29 Sono 72 i km al traguardo. 15.24 I corridori si avvicinano al traguardo del circuito di Brunnen. 15.20 Scende sotto ai due minuti il gap fra il Gruppo e la testa della corsa 15.16 Fa caldo in corsa: le temperatura è sui 29°. 15.13 Il vantaggio dei fuggitivi si sta assottigliando a poco più di due minuti. 15.10 La media generale delle prime due ore di corsa è di 47 km/h. 15.07 Coinvolto James Knox (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e un corridore della Trek Segafredo. 15.03 Attenzione, c’è una caduta in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 Ilsta recuperando: in qualche chilometro si è mangiato quasi 30?. 15.33 In testa in questo momento i trehanno un vantaggio di 1’56”. 15.29 Sono 72 i km al. 15.24 I corridori si avvicinano aldel circuito di Brunnen. 15.20 Scende sotto ai dueil gap fra ile la testa della corsa 15.16 Fa caldo in corsa: le temperatura è sui 29°. 15.13 Il vantaggio deisi sta assottigliando a poco più di due. 15.10 La media generale delle prime due ore di corsa è di 47 km/h. 15.07 Coinvolto James Knox (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e un corridore della Trek Segafredo. 15.03 Attenzione, c’è una caduta in ...

