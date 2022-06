Jessica Alves vola in Tailandia per un’operazione molto particolare: “Cambierà tutto” (Di mercoledì 15 giugno 2022) A due anni dall’inizio del suo percorso di transizione Jessica Alves ha rivelato a Nuovo di volersi sottoporre ad un trapianto di utero: “Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa è un’operazione molto forte e lo so benissimo. Però io sono di vivere la maternità. Se mi nascerà una femmina la chiamerà Barbara in onore della nostra d’Urso!” In attesa del pericoloso trapianto, in questi giorni Jessica Alves è volata in Tailandia per un’altro intervento molto particolare. La Barbie umana infatti si sottoporrà ad un lifting completo (per la riduzione del volume della testa) e ad un cambio del tono della ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 giugno 2022) A due anni dall’inizio del suo percorso di transizioneha rivelato a Nuovo di volersi sottoporre ad un trapianto di utero: “Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa èforte e lo so benissimo. Però io sono di vivere la maternità. Se mi nascerà una femmina la chiamerà Barbara in onore della nostra d’Urso!” In attesa del pericoloso trapianto, in questi giornita inper un’altro intervento. La Barbie umana infatti si sottoporrà ad un lifting completo (per la riduzione del volume della testa) e ad un cambio del tono della ...

