Incidenti: due uomini uccisi da Tir in tangenziale Teem, arrestato pirata della strada (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E' stato arrestato l'autista del tir che - secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale - ha travolto e ucciso due uomini di 55 e 51 anni lungo la tangenziale esterna milanese, Teem, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana. L'uomo, secondo quanto emerge, è stato rintracciato in zona. Le due vittime, da una prima ricostruzione, sarebbero scesi dal furgone bianco sul quale viaggiavano per sistemare il carico quando sono stati investiti dal mezzo pesante. A segnalare l'incidente è stato un automobilista che ha chiamato il 112 raccontando di aver visto il Tir travolgere i due e avrebbe anche dato indicazioni sulla targa del 'pirata' della strada. Gli agenti della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - E' statol'autista del tir che - secondo le prime ricostruzionipoliziale - ha travolto e ucciso duedi 55 e 51 anni lungo laesterna milanese,, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana. L'uomo, secondo quanto emerge, è stato rintracciato in zona. Le due vittime, da una prima ricostruzione, sarebbero scesi dal furgone bianco sul quale viaggiavano per sistemare il carico quando sono stati investiti dal mezzo pesante. A segnalare l'incidente è stato un automobilista che ha chiamato il 112 raccontando di aver visto il Tir travolgere i due e avrebbe anche dato indicazioni sulla targa del '. Gli agenti...

