In tilt i sistemi informatici di Trenitalia, disagi in tutte le stazioni: era già successo a marzo per un attacco hacker (Di mercoledì 15 giugno 2022) I sistemi informatici di Trenitalia sono in tilt su tutta la rete nazionale. Dall’azienda fanno sapere che non funzionano i monitor nelle stazioni, le biglietterie e tutto quanto è inforatizzato. Per il momento non è chiaro se si tratti di un guasto o di un attacco hacker. I disagi si registrano un po’ in tutte le stazioni in Italia. Un problema tecnico alla rete di comunicazione impedisce il funzionamento dei sistemi di vendita e informativi al pubblico e ai treni e sta obbligando dalle 9.30 a una gestione non automatizzata dei vari processi. A comunicarlo sono le Fs spa. Questo comporta tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando ritardi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Idisono insu tutta la rete nazionale. Dall’azienda fanno sapere che non funzionano i monitor nelle, le biglietterie e tutto quanto è inforatizzato. Per il momento non è chiaro se si tratti di un guasto o di un. Isi registrano un po’ inlein Italia. Un problema tecnico alla rete di comunicazione impedisce il funzionamento deidi vendita e informativi al pubblico e ai treni e sta obbligando dalle 9.30 a una gestione non automatizzata dei vari processi. A comunicarlo sono le Fs spa. Questo comporta tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando ritardi ...

