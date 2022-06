Frosinone, «devi frequentare solo coetanei rom»: 17enne punita dalla madre. E la prof scopre tutto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Vessazioni e punizioni perché frequentava coetanei che “non appartenevano all’etnia rom”. Vittima una ragazzina di 17 anni che vive in provincia di Frosinone. Ora, come racconta il Messaggero, dopo anni di soprusi la madre non potrà più avvicinarsi alla figlia che è ospite di una struttura protetta. A porre fine all’inferno vissuto dalla ragazzina è stato il tribunale. Frosinone, il caso della ragazzina La vicenda è stata scoperta grazie alla stretta collaborazione tra la struttura scolastica che la giovane frequentava e la polizia. Sarebbe stata infatti un’insegnante della ragazzina ad accorgersi che qualcosa non andava. Dopo qualche tempo la ragazzina si sarebbe confidata con la professoressa, raccontandole quanto subito in famiglia. A quel punto la docente ha deciso di rivolgersi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Vessazioni e punizioni perché frequentavache “non appartenevano all’etnia rom”. Vittima una ragazzina di 17 anni che vive in provincia di. Ora, come racconta il Messaggero, dopo anni di soprusi lanon potrà più avvicinarsi alla figlia che è ospite di una struttura protetta. A porre fine all’inferno vissutoragazzina è stato il tribunale., il caso della ragazzina La vicenda è stata scoperta grazie alla stretta collaborazione tra la struttura scolastica che la giovane frequentava e la polizia. Sarebbe stata infatti un’insegnante della ragazzina ad accorgersi che qualcosa non andava. Dopo qualche tempo la ragazzina si sarebbe confidata con laessoressa, raccontandole quanto subito in famiglia. A quel punto la docente ha deciso di rivolgersi ...

