Femminicidio in Friuli | Serracchiani | basta violenza assassina

"Inaccettabile questa violenza assassina, sconvolgente per come è stata consumata, con i bimbi solo per caso risparmiati da una scena agghiacciante. Un senso di ribellione dovrà sorgere e fermare la sequela di donne uccise proprio nell'ambito in cui dovrebbero essere più al sicuro, nella loro casa e in famiglia. Le donne, soprattutto in certe fasi delicate della vita, sono la parte più esposta a rischi e bisogna sappiano che non sono sole, che saranno ascoltate e protette. Il processo di maturazione culturale è troppo lento, e il prezzo che paghiamo è troppo alto". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che a Codroipo (Udine), la notte scorsa durante una lite, una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito di 45

