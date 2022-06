Calcio, stagione 2022/2023: tutte le date di campionati e competizioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Riparte una grande stagione calcistica. Grande attesa per vedere i cinque grandi campionati con Milan, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Psg pronti a difendere i titoli nazionali. Ma senza dimenticare le coppe nazionali ed europee. Milan, Inter, Napoli e Juventus in Champions. Lazio e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference con l’obiettivo di raccogliere l’eredità dei giallorossi. date Serie A: 13 agosto 2022 – 4 giugno 2023 Premier League: 6 agosto 2022 – 28 maggio 2023 Ligue 1: 6 agosto 2022 – 4 giugno 2023 Bundesliga: 5 agosto 2022 – 27 maggio 2023 Liga: 12 agosto 2022 – domenica 4 giugno 2023 Coppa Italia: Primo turno – Data da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Riparte una grandecalcistica. Grande attesa per vedere i cinque grandicon Milan, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Psg pronti a difendere i titoli nazionali. Ma senza dimenticare le coppe nazionali ed europee. Milan, Inter, Napoli e Juventus in Champions. Lazio e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference con l’obiettivo di raccogliere l’eredità dei giallorossi.Serie A: 13 agosto– 4 giugnoPremier League: 6 agosto– 28 maggioLigue 1: 6 agosto– 4 giugnoBundesliga: 5 agosto– 27 maggioLiga: 12 agosto– domenica 4 giugnoCoppa Italia: Primo turno – Data da ...

