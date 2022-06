Calcio a 5, successo della Nazionale femminile contro l’Ucraina in amichevole (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Nazionale femminile di Calcio a 5 ha vinto e convinto in un’amichevole giocata a Prato contro la forte selezione dell’Ucraina. Le azzurre allenate da Francesca Salvatore conducono un’ottima prova tenendo quasi sempre il pallino del gioco in mano, e anzi sprecando diverse occasioni da rete. Infatti, a sorpresa sono le ucraine a passare in vantaggio a pochi secondi dall’intervallo con il Calcio di rigore trasformato da Tytova. Nella ripresa, però, l’Italia riesce a concretizzare, pareggiando con Boutimah e poi trovando il gol della vittoria con Bruna Borges, rientrata in Azzurro dopo una lunga assenza causata da un infortunio. Nell’occasione, hanno debuttato in Nazionale la classe 2002 Silvia Praticò, oltre a Chiara Pernazza, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladia 5 ha vinto e convinto in un’giocata a Pratola forte selezione del. Le azzurre allenate da Francesca Salvatore conducono un’ottima prova tenendo quasi sempre il pallino del gioco in mano, e anzi sprecando diverse occasioni da rete. Infatti, a sorpresa sono le ucraine a passare in vantaggio a pochi secondi dall’intervallo con ildi rigore trasformato da Tytova. Nella ripresa, però, l’Italia riesce a concretizzare, pareggiando con Boutimah e poi trovando il golvittoria con Bruna Borges, rientrata in Azzurro dopo una lunga assenza causata da un infortunio. Nell’occasione, hanno debuttato inla classe 2002 Silvia Praticò, oltre a Chiara Pernazza, ...

