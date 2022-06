Biondi | sindaco dell’Aquila | solidale con Giorgia Meloni

(Di mercoledì 15 giugno 2022) – «Mi verrebbe da dire io sono Pierluigi per solidarietà con, oggetto in questi giorni di attacchi vergognosi da parte di una certa stampa nonché da alcuni esponenti della sinistra e della sua presunta intellighenzia». È quanto dichiara il neo-rieletto, Pierluigi(nella foto), esponente di Fratelli d’Italia, che ha guidato una coalizione di centrodestra unito, portando il partito al 20,5%. «Ho letto – aggiunge– di un’analisi delirante sul leader di Fdi, che già dal titolo del libro “Io sono” ricostruisce una presunta personalità, dipingendola ovviamente in modo negativo. Io capisco lo scontro politico che può essere anche aspro, quel che rilevo però è che se una parte della stampa, alimentata dai alcuni ...

