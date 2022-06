Aversa | attesa troppo lunga in ospedale | i figli della paziente picchiano infermiere e guardia giurata

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Une unapicchiati in. È quanto accaduto ieri sera, martedì 14 giugno, al Pronto Soccorso dell’di, in provincia di Caserta. A denunciare quanto successo è stata la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippoocrate”. Erano da poco trascorse le ore 23 quando ingiunge una donna, accompagnata dai, per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.