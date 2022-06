X Factor 2022, ‘Partecipa come pubblico ai Bootcamp’: ecco come iscriversi (Di martedì 14 giugno 2022) Le prime puntate di X Factor, il talent show che prenderà il via a settembre su Sky, sono state registrate. E ora dopo le Audizioni di fronte ai giudici Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini, è arrivato il tempo dei Bootcamp. Ed è arrivato anche il momento per il pubblico di partecipare, dopo anni di pandemia e restrizioni. Ma come fare? E quando si svolgeranno le registrazioni? X Factor, proposta di matrimonio alle audizioni: ma Fedez fa due gaffe incredibili Le registrazioni di X Factor sabato 25 e domenica 26 giugno: ecco come partecipare da spettatore Le registrazioni delle prossime puntate di X Factor si terranno sabato 25 e domenica 26 giugno all’Allianz Cloud di Milano, in Piazza Carlo Stuparich 1. Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Le prime puntate di X, il talent show che prenderà il via a settembre su Sky, sono state registrate. E ora dopo le Audizioni di fronte ai giudici Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini, è arrivato il tempo dei Bootcamp. Ed è arrivato anche il momento per ildi partecipare, dopo anni di pandemia e restrizioni. Mafare? E quando si svolgeranno le registrazioni? X, proposta di matrimonio alle audizioni: ma Fedez fa due gaffe incredibili Le registrazioni di Xsabato 25 e domenica 26 giugno:partecipare da spettatore Le registrazioni delle prossime puntate di Xsi terranno sabato 25 e domenica 26 giugno all’Allianz Cloud di Milano, in Piazza Carlo Stuparich 1. Per ...

