Veron | 'Dybala all'Inter | che coppia con Lautaro!'

Commenta per primo L'ex centrocampista argentino dell'Inter, Juan Sebastianha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'è sicuramente l'elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi. L'Inter non aveva un giocatore che facesse da raccordo tra centrocampo e ...L'ex nerazzurroha parlato del sempre più probabile arrivo all'Inter di PauloSebastian, ex centrocampista dell'Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del sempre più probabile arrivo di Pauloin nerazzurro. ADATTO PER INZAGHI - "È ...L'ex centrocampista argentino dell'Inter, Juan Sebastian Veron ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Dybala è sicuramente l'elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi. L'Inter non aveva ...Buone notizie per l'ex portiere della Juventus. Indizio social su Dybala all'Inter. Ufficiale il nuovo tecnico degli scaligeri. Xavi scarica Piqué ...