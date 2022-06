UFFICIALE – Roma | Matic torna da Mou

Leggi su 11contro11

(Di martedì 14 giugno 2022) Nemanjasarà un calciatore dellanella prossima stagione. Arriva a parametro zero, con un contratto annuale da 3,5 milioni più bonus. Nel contratto prevista anche un’opzione sul secondo anno, nel caso le parti vogliano continuare insieme. Privato da poco di Henrikh Mkhitaryan, Mou è corso ai ripari chiamando uno di quei calciatori al quale affidarsi nel momento del bisogno. Non a caso Antonio Conte lo ha definito la chiave della Premier League 16-17, vinta dal Chelsea con l’italiano in panchina. Decisivo poi è stato il rapporto con Mourinho. Questa sarà la terza volta che i due si ritrovano in un team: prima al Chelsea, voluto fortemente dal portoghese per poter sostituire Lampard. Josè Mourinho è stato decisamente fondamentale nel portarealla. I due si sono già incontrati al Chelsea e al ...