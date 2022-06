Traffico Roma del 14-06-2022 ore 18:30 (Di martedì 14 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare il Traffico rimane maggiormente concentrato in carreggiata esterna tra l’autostrada Roma-fiumicino e la diramazione Roma Sud senza altri disagi accade lo stesso in interna tra Nomentana e Prenestina rallentamenti possibili unicamente per Traffico intenso sulla tratto Urbano della A24 in uscita da ma stessa situazione sulla tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico mentre cambia poco su via del Foro Italico ancora trafficato tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni maggiori disagi in questo tardo pomeriggio su via Flaminia causati da un precedente incidente vicino Saxa Rubra verso il Gra Continuano i problemi per i viaggiatori che abbandoni Non la capitale tramite la Pontina ancora per un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare ilrimane maggiormente concentrato in carreggiata esterna tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud senza altri disagi accade lo stesso in interna tra Nomentana e Prenestina rallentamenti possibili unicamente perintenso sulla tratto Urbano della A24 in uscita da ma stessa situazione sulla tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico mentre cambia poco su via del Foro Italico ancora trafficato tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni maggiori disagi in questo tardo pomeriggio su via Flaminia causati da un precedente incidente vicino Saxa Rubra verso il Gra Continuano i problemi per i viaggiatori che abbandoni Non la capitale tramite la Pontina ancora per un ...

