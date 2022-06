Tavolino selvaggio, flop multe. Ristoratori in guerra, partono i ricorsi dopo il blitz (Di martedì 14 giugno 2022) Almeno un esercente su due non paga le sanzioni elevate per occupazione di suolo pubblico totalmente o parzialmente abusiva. Tra ricorsi, sospensive al Tar, annullamenti per procedimenti errati, alla fine nelle casse capitoline entrano ben pochi soldi rispetto alle cifre messe nero su bianco dalla Polizia Locale che riporta l'ammontare dei verbali elevati nei confronti dei titolari degli esercizi di somministrazione: circa 26 mila euro nel caso degli esercenti del Pantheon, ultimo blitz della Municipale. «Il sistema sanzionatorio va ripensato - tuona Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti - e deve andare comunque verso una apertura per nuovi spazi. Milano e Firenze ci dovrebbero insegnare qualcosa senza andare a guardare le altre metropoli». Il Campidoglio, invece, ha promesso linea dura e annunciato una task force anti «furbetti» delle ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Almeno un esercente su due non paga le sanzioni elevate per occupazione di suolo pubblico totalmente o parzialmente abusiva. Tra, sospensive al Tar, annullamenti per procedimenti errati, alla fine nelle casse capitoline entrano ben pochi soldi rispetto alle cifre messe nero su bianco dalla Polizia Locale che riporta l'ammontare dei verbali elevati nei confronti dei titolari degli esercizi di somministrazione: circa 26 mila euro nel caso degli esercenti del Pantheon, ultimodella Municipale. «Il sistema sanzionatorio va ripensato - tuona Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti - e deve andare comunque verso una apertura per nuovi spazi. Milano e Firenze ci dovrebbero insegnare qualcosa senza andare a guardare le altre metropoli». Il Campidoglio, invece, ha promesso linea dura e annunciato una task force anti «furbetti» delle ...

