Pubblicità

itsme399 : @cate_p_ Uno scontro tra titani - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Scontro tra auto e moto, Claudio muore a 44 anni. L'#incidente in Puglia su una strada 'maledetta' - palermo24h : Cefalù, scontro tra auto e moto muore un uomo di 65 anni - GDS_it : #Incidente mortale a #Cefalù. Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita un uomo di 65 anni, Giovanni… - CorriereCitta : Roma. Scontro tra tre auto e un bus Atac sulla Cassia: ci sono feriti -

ByoBlu

Incidente e tragedia nel brindisino. Un uomo di 44 anni, Claudio Scarafile , è morto questa mattina in un incidente mortale sulla provinciale che collega Ostuni e Cisternino, in provincia di Brindisi: ......il vertice di oggi sulla riforma del Csm potrebbero essere solo l'anticipo di un nuovo: ... Segno che un accordochi invoca la fine delle ostilità e chi chiede che quella stessa "pace" sia, ... GUERRA DELLE FALKLAND/MALVINAS, IL PETROLIO DIETRO LO SCONTRO TRA GRAN BRETAGNA E ARGENTINA Una maxi carambola oggi pomeriggio, intorno alle 17, in via dell’Acqua Traversa, in prossimità di Via Cassia. Qui si sono scontrate tre auto private e un bus Atac della linea 301. La dinamica dell’inc ...Scontro tra auto e moto, Claudio muore a 44 anni. L'incidente in Puglia su una strada 'maledetta' FOTO Incidente sull'A4, muore a 12 anni sul pulmino della società di calcio: era guidato dal papà ...