Sardegna, invasione di cavallette: in fumo 30mila ettari (Di martedì 14 giugno 2022) Da un mese almeno cresce il fenomeno dell’invasione di cavallette in alcune zone della Sardegna. E ora la situazione dell’agricoltura, alla metà di giugno, è drammatica. Interi raccolti non esistono più. Le locuste stanno distruggendo 30 mila ettari di terreni coltivati in Sardegna, sostiene Coldiretti. Il passaggio delle cavallette manda letteralmente in fumo i raccolti. Lunghi mesi di lavoro e di investimenti si perdono nel nulla. Gli agricoltori sono in seria difficoltà. I voraci insetti si concentrano nella provincia di Nuoro. Da Noragugume a Bolotana, da Illorai per arrivare a Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, fino a Nuoro e a Ottana, le cavallette stanno facendo disastri nei campi. A quanto sembra sarebbe la piana di Ottana l’area epicentro ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022) Da un mese almeno cresce il fenomeno dell’diin alcune zone della. E ora la situazione dell’agricoltura, alla metà di giugno, è drammatica. Interi raccolti non esistono più. Le locuste stanno distruggendo 30 miladi terreni coltivati in, sostiene Coldiretti. Il passaggio dellemanda letteralmente ini raccolti. Lunghi mesi di lavoro e di investimenti si perdono nel nulla. Gli agricoltori sono in seria difficoltà. I voraci insetti si concentrano nella provincia di Nuoro. Da Noragugume a Bolotana, da Illorai per arrivare a Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, fino a Nuoro e a Ottana, lestanno facendo disastri nei campi. A quanto sembra sarebbe la piana di Ottana l’area epicentro ...

