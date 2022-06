Sampdoria | muore il figlio di un membro dello staff | il cordoglio del club

Pubblicità

Tullia01 : RT @msn_italia: Sampdoria, grave lutto: muore Samuele, il figlio 21enne del collaboratore del tecnico Giampaolo - francobus100 : Sampdoria, grave lutto: muore Samuele, il figlio 21enne del collaboratore del tecnico Giampaolo - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Muore il giovane Samuele Micarelli, il cordoglio della Sampdoria - - infoitinterno : Dramma Sampdoria: muore Samuele, figlio di un membro dello staff tecnico - infoitinterno : Dramma Sampdoria: muore Samuele Micarelli, figlio del collaboratore di Giampaolo -

Nel momento in cui si è diffusa la notizia, sul sito della, la società per cui lavora il padre della vittima, è stato pubblicato un messaggio di cordoglio. 'L'U. C.esprime il ...... Samuele Micarelli di 21 anni viene sbalzato dall'abitacolo e, gli altri tre restano feriti. ... Il ragazzo lascia il padre Fabio, collaboratore tecnico delCalcio, la madre Antonella ...La tragedia e il messaggio di cordoglio del club blucerchiato dopo la scomparsa del figlio di un collaboratore ...Il figlio del collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, oggi alla Sampdoria, era in auto con alcuni amici e il fratello gemello. Chi era Samuele Micarelli ...