L'omicidio della piccola Elena, il monito dello psichiatra: 'Necessaria la riflessione di tutta la nostra società' (Di martedì 14 giugno 2022) L'omicidio della piccola Elena, a Catania, ha scosso tutta l'opinione pubblica. Un crimine così efferato, consumato in famiglia, è un episodio che obbliga tutta la comunità a una profonda riflessione. ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022) L', a Catania, ha scossol'opinione pubblica. Un crimine così efferato, consumato in famiglia, è un episodio che obbligala comunità a una profonda. ...

Pubblicità

Radio1Rai : ??#Catania Ha confessato l'omicidio della figlia di 5 anni la donna che ieri ne aveva denunciato il rapimento. Nell… - Open_gol : La madre della bambina aveva fatto riferimento a un biglietto ritrovato in casa e che sarebbe stato legato al presu… - 5acini : Come si fa ad essere così disumani? Una figlia, una piccola bambina indifesa di 5 anni. Nessuna giustificazione! Om… - mimmettin : Dopo che su questo social ho visto gente litigare per la colpevolezza o meno di una madre nell’omicidio della sua b… - BigaroniSilvia : RT @chilhavistorai3: La madre di Elena non ha confessato l’omicidio della bambina. I Carabinieri smentiscono, 'è ancora sotto interrogator… -