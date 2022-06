LIVE Camila Giorgi-Martincova 5-4, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra serve per il set! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Delicatissima demi-volée di Camila Giorgi su un passante insidioso della ceca. Non era affatto semplice. 0-15 Lungo il diritto della marchigiana, attenzione… 4-5 STUPENDA ACCELERAZIONE DI DIRITTO! Gran vincente e break per Camila Giorgi! 40-A Doppio fallo, palla break per Camila. 40-40 Profonda la risposta dell’azzurra, Martincova mette in rete il rovescio. 40-30 Brutto errore di diritto per Camila dopo uno scambio prolungato. 30-30 Risposta micidiale vincente di Giorgi con il diritto. 30-15 In rete la risposta di diritto di Camila Giorgi. 15-15 Servizio solido e facile diritto in avanzamento per la ceca. 0-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Delicatissima demi-volée disu un passante insidioso della ceca. Non era affatto semplice. 0-15 Lungo il diritto della marchigiana, attenzione… 4-5 STUPENDA ACCELERAZIONE DI DIRITTO! Gran vincente e break per! 40-A Doppio fallo, palla break per. 40-40 Profonda la risposta delmette in rete il rovescio. 40-30 Brutto errore di diritto perdopo uno scambio prolungato. 30-30 Risposta micidiale vincente dicon il diritto. 30-15 In rete la risposta di diritto di. 15-15 Servizio solido e facile diritto in avanzamento per la ceca. 0-15 Risposta ...

