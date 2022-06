Letta rivendica | “Pd primo partito” Ma il campo largo lettiano fatica a decollare

(Di martedì 14 giugno 2022) "Il Pd è ild'Italia", è innanzitutto questa la linea di Enricodopo ilturno delle comunali. Il segretario democraticoil ruolo dipiù votato e rilancia anche sul "", anche se non usa questa formula. "Attorno a noi abbiamo intenzione di costruire con impegno coalizioni che non siano approssimative, aggiustate all'ultimo momento, ma sui programmi. Se non lo facciamo vincerà la destra". Ma il problema è proprio il "", è quello che preoccupa un po' tutti nel, perché la caduta libera dei 5 stelle ormai è un dato innegabile e Carlo Calenda continua a dire che andrà per conto proprio, se il Pd si ostinerà a confermare l'alleanza con ...

: "Il Pd è il primo partito in Italia. Al sud, al nord, ovunque. Attorno a noi abbiamo intenzione di costruire con impegno coalizioni che non siano approssimative o aggiustate all'...Il nuovo schieramentoil suo 'pedigree' fatto di concretezza e sostegno alla maggioranza ... Glissa per ora Enricoinsistendo sulla necessità di un campo progressista come "unico argine ... Letta rivendica: "il Pd è primo partito". Ma il campo largo fatica Tant'è che al Nazareno già si studiano piani di emergenza per candidare nei collegi solo «esterni» non di partito, e lasciare i 5S solo nelle loro liste di partito «Non si può far finta di niente: i 5 ...Analisi del voto delle amministrative: Centrodestra avanti, ma Salvini arranca dietro Meloni. Flop del M5s. Pd primo partito ...