Inter, Tacchinardi: "Se perdono Lautaro fanno un grande errore" (Di martedì 14 giugno 2022) Inter, Tacchinardi- Ha parlato a TmW Radio l'ex Juventus Tacchinardi delle operazioni di mercato dell'Inter in maniera davvero importante ad oggi. LE SUE PAROLE ex calciatore della Juventus, ha commentato il probabile passaggio di Paulo Dybala all'Inter dopo la fine del suo rapporto con i bianconeri attraverso i microfoni di 'Maracanà' in onda su TMW Radio: "Vedremo poi chi va via. Se va via Lautaro ci perdi. Mi farebbe strano rivedere Dybala visto con il Barcellona un paio di stagioni fa. Magari però con un lavoro diverso…ma negli ultimi anni ha trotterellato in campo. Quando perdi lo smalto negli ultimi 15 metri perdi tanto. Non mi sembra abbia più quel ritmo lì". Secondo Tacchinardi ad oggi se la squadra di Inzaghi perde Lautaro Martienz, si da ...

