Indice di liquidità, parla Malagò: «Bisogna trovare un punto di intesa al più presto» (Di martedì 14 giugno 2022) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha espresso il proprio pensiero sullo scontro Lega-FIGC per l’Indice di liquidità Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha espresso il suo pensiero sullo scontro Lega-FIGC in merito all’Indice di liquidità. Le parole riportate dall’ANSA, in seguito alla firma del protocollo d’intesa tra il CONI e il Ministero del Turismo. LE PAROLE – «Bisogna trovare il modo di andare d’accordo, nessuno è obbligato ad andare a cena o spendere i fine settimana insieme, ma sotto due-tre elementi è interesse di tutti, Lega e Figc, andare d’accordo. Di solito parlo di tutto, ma non posso commentare le sentenze della giustizia sportiva e del doping, perché sono organi terzi presso il Coni, ma non hanno nulla a che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Giovanni, presidente del CONI, ha espresso il proprio pensiero sullo scontro Lega-FIGC per l’diGiovanni, presidente del CONI, ha espresso il suo pensiero sullo scontro Lega-FIGC in merito all’di. Le parole riportate dall’ANSA, in seguito alla firma del protocollo d’tra il CONI e il Ministero del Turismo. LE PAROLE – «il modo di andare d’accordo, nessuno è obbligato ad andare a cena o spendere i fine settimana insieme, ma sotto due-tre elementi è interesse di tutti, Lega e Figc, andare d’accordo. Di solito parlo di tutto, ma non posso commentare le sentenze della giustizia sportiva e del doping, perché sono organi terzi presso il Coni, ma non hanno nulla a che ...

