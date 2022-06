Leggi su iltempo

(Di martedì 14 giugno 2022) Finisce malissimo l'avventura elettorale a Ventotene per Mario Adinolfi. Per l'ex deputato, nonché leader del Popolo della Famiglia, si tratta di una clamorosa scoppola alle amministrative della piccola isola: ha ricevuto zero voti, finendo ultimo tra i candidati. Il partito Gay ha preso un solo voto, facendo meglio.