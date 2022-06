Federico II nel Mondo, gli studenti raccontano l’ateneo che compie 800 anni: via al concorso di idee (Di martedì 14 giugno 2022) E’ stato presentato stamattina, martedì 14 giugno, nell’aula Pessina dell’edificio centrale dell’Università Federico II, in corso Umberto I, 40, il bando Federico II nel Mondo, concorso di idee dedicato agli studenti federiciani che potranno raccontare la loro visione dell’ateneo concorso di idee dedicato agli studenti federiciani che potranno realizzare un video al fine di raccontare la loro visione dell’ateneo in vista del suo compimento degli 800 anni. Il bando, che vede gli studenti protagonisti di una delle prime azioni previste nell’ambito delle celebrazioni del 2024, rappresenta un’occasione per stimolare la creatività e la capacità innovativa degli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) E’ stato presentato stamattina, martedì 14 giugno, nell’aula Pessina dell’edificio centrale dell’UniversitàII, in corso Umberto I, 40, il bandoII neldidedicato aglifedericiani che potranno raccontare la loro visione deldidedicato aglifedericiani che potranno realizzare un video al fine di raccontare la loro visione delin vista del suo compimento degli 800. Il bando, che vede gliprotagonisti di una delle prime azioni previste nell’ambito delle celebrazioni del 2024, rappresenta un’occasione per stimolare la creatività e la capacità innovativa degli ...

Pubblicità

EnricoTurcato : Federico #Gatti - originario di Rivoli (Paese che @romeoagresti conosce bene) - lanciato titolare in Nazionale senz… - cimdrep : @federico_1087 Gli epiteti che usi, con estrema facilità, dovresti indirizzarli a tutti quelli che dopo 100 anni di… - tonytrerus : @federico_1087 Paragone me lo ricordo 15 anni fa alla Lega, 5 anni fa ai 5 Stelle, oggi si è fatto il partitino di… - aurora6335 : Tutti i cantanti lanciano pezzo estivi Federico nel frattempo: - Carmeli33392291 : Stando alle primissime proiezioni il sindaco uscente Federico Sboarina non è riuscito nel bis al primo turno. Il pr… -