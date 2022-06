Federico Foria | è di Pomigliano il miglior Future Leader under 35 di tutte le società di ingegneria d’Europa

Pubblicità

Italia Oggi

... di architettura e di consulenza tecnico - economica), che ha assegnato l'importante e prestigioso riconoscimento a, 32 anni, ingegnere di Pomigliano d'Arco, che porta l'Italia per la ..., dell'associata OICE ETS Engineering per il progetto infrastrutturale sulla ferrovia Andora - San Lorenzo, denso di difficoltà tecniche superate con l'utilizzo di MIRET (Management and ... Infrastrutture, Federico Foria, primo italiano a vincere il premio Efca - ItaliaOggi.it di architettura e di consulenza tecnico-economica), che ha assegnato l'importante e prestigioso riconoscimento a Federico Foria, 32 anni, ingegnere di Pomigliano d'Arco (Napoli), che porta l ...È italiano il miglior Future Leader under 35 di tutte le società di ingegneria d’Europa. Lo ha deciso la Efca (European Engineering Consultancies), la federazione europea di 29 associazioni di consule ...