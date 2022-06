“Fanno bene a tagliarti i cog*** se hai moglie e guardi le ragazzine”: la delicatezza dell’allenatore Baldini (Video) (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu — Hanno destato scalpore le tenerissime analisi sociologiche di Silvio Baldini, allenatore del Palermo, in collegamento con Sky sport Calciomercato l’originale. «Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene», spiega parlando del suo legame con la città, dove l’allenatore toscano ha fatto ritorno dopo 18 anni. Baldini contro i “lumaconi” Nel capoluogo siculo, bisogna sapersi comportare. E portare rispetto alle donne, atteggiamento che altrove si è perso, a detta di Baldini. «Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu — Hanno destato scalpore le tenerissime analisi sociologiche di Silvio, allenatore del Palermo, in collegamento con Sky sport Calciomercato l’originale. «Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va», spiega parlando del suo legame con la città, dove l’allenatore toscano ha fatto ritorno dopo 18 anni.contro i “lumaconi” Nel capoluogo siculo, bisogna sapersi comportare. E portare rispetto alle donne, atteggiamento che altrove si è perso, a detta di. «Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in ...

