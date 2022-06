Etna Comics 2022 | cinque giorni con Metronerd

(Di martedì 14 giugno 2022) Si è appena conclusa la decima edizione (senza contare i due anni di stop causa pandemia) di. L’ottava fiera del fumetto più grande d’Italia ha regalato grandi emozioni, tra ospiti vari e spettacoli e interviste esclusive. Andiamo a scoprire nel dettaglio come abbiamo passato questi, la cover nuova e “fiammante” Gabriele Dell’Otto, catanese ad Honorem ormai, ha voluto rappresentare nel manifesto ufficiale diun’araba Fenice dalle sembianze umane, come simbolo di rinascita dopo questi due anni terribili per il mondo. “Sono emozionatissimo di essere tornato qui per la seconda volta. Ringrazio tutto lo staff, Antonio Mannino e gli ...

dazebao : Etna Comics. Gabriele Mainetti racconta il suo cinema - simone_nama : Foto appena pubblicata @ Etna Comics - ProDocente : Etna Comics 2022, grande kermesse di fumetto e cultura popolare - illubot3 : Etna Comics 2022, grande kermesse di fumetto e cultura popolare - Tecnica della Scuola: - TecnicaScuola : Etna Comics 2022, grande kermesse di fumetto e cultura popolare -- -

