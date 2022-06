È di Sangiovanni la canzone di Cornetto Algida per l’estate 2022 testo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) Ladiperè di. Si intitola Scossa ed è il suo nuovo singolo, già disponibile in radio e negli store digitali. Un vero tuffo nele tanti giovani pronti a divertisti in spiaggia. La colonna sonora diè stata scelta tra le canzoni di uno dei giovanissimi che negli ultimi anni si è imposto con i suoi tormentoni estivi. “Tuffati in questa estate” è il claim che chiude lo spot e anche i ragazzi protagonisti dello spot prendono alla lettera la call to action con la scena finale con una corsa verso il mare. ll brano Scossa difa da colonna sonora alle scene tipicamente estive presenti nello sport in rotazione televisiva: è il nuovo ...