Dalle Filippine con amore | 1 500 donatori di sangue in campo a Milano

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Si chiamano 'Filipino Blood Donors of Milan' e per loro parlano i numeri. Sono oltre mille, per la precisione "1.500". Il loro riferimento dal 2014 è un gruppo su Facebook. La missione: donare il sangue. I singoli gesti solidali di ognuno di loro, messi insieme, hanno fatto massa critica e lasciato un segno tangibile a Milano. E' scritto nero su bianco anche nell'ultimo rendiconto di attività della Associazione 'Amici del Policlinico' donatori di sangue Odv, a cui questi 'super donatori' fanno riferimento e di cui rappresentano una sezione esterna: "Nel corso del 2021 le donazioni da parte di stranieri sono state 2.378" in totale. Quelle arrivate dai Filipino Blood Donors of Milan (Fbdm) sono state 1.020, praticamente una ogni 2,3. "E pensare che quando abbiamo cominciato eravamo in ...

