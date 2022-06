Covid, mascherine agli esami solo raccomandate, ma i casi aumentano (Di martedì 14 giugno 2022) Gli studenti che sosterranno gli esami di fine anno scolastico non saranno obbligati a indossare le mascherine. L’uso del dispositivo anti-contagio sarà solo fortemente raccomandato. È quanto si apprende mentre è in corso l’incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza. La riunione porta avanti il percorso condiviso in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Gli studenti che sosterranno glidi fine anno scolastico non saranno obbligati a indossare le. L’uso del dispositivo anti-contagio saràfortemente raccomandato. È quanto si apprende mentre è in corso l’incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza. La riunione porta avanti il percorso condiviso in L'articolo proviene da Inews24.it.

