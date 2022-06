Cosimo Di Lauro, perché a Napoli continuano a crescere tanti come lui destinati a vite brevi? (Di martedì 14 giugno 2022) Lo ricordo bene quel venerdì notte. Era il 21 gennaio di 17 anni fa. In un anonimo appartamento di un edificio nel quartiere di Secondigliano, area a nord di Napoli, conosciuto come il ‘Terzo Mondo’, fortino del clan dei Di Lauro, viene scovato dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli il boss latitante Cosimo Di Lauro. La notizia corre veloce. Una manciata di minuti e, seguendo il bagliore delle luci dei lampeggianti delle gazzelle, localizziamo il luogo. La tensione è fortissima, tanto da giustificare l’invio di un intero battaglione e la militarizzazione del rione. Cosimo Di Lauro era il ‘grande burattinaio’ che approfittando della latitanza del papà Ciro ‘o Milionario aveva avviato una gigantesca epurazione interna del narco clan di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Lo ricordo bene quel venerdì notte. Era il 21 gennaio di 17 anni fa. In un anonimo appartamento di un edificio nel quartiere di Secondigliano, area a nord di, conosciutoil ‘Terzo Mondo’, fortino del clan dei Di, viene scovato dai carabinieri del Comando provinciale diil boss latitanteDi. La notizia corre veloce. Una manciata di minuti e, seguendo il bagliore delle luci dei lampeggianti delle gazzelle, localizziamo il luogo. La tensione è fortissima, tanto da giustificare l’invio di un intero battaglione e la militarizzazione del rione.Diera il ‘grande burattinaio’ che approfittando della latitanza del papà Ciro ‘o Milionario aveva avviato una gigantesca epurazione interna del narco clan di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : È deceduto nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura pe… - fanpage : Cosimo Di Lauro, morto stanotte in carcere, è stato il boss della Faida di Scampia; al contrario del padre Paolo, è… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Cosa è cambiato in 17 anni a Napoli e nell'ampia e instabile area metropolitana? Forse le cose sono anche peggiorate...'… - ilfattoblog : 'Cosa è cambiato in 17 anni a Napoli e nell'ampia e instabile area metropolitana? Forse le cose sono anche peggiora… - EugenioBerto70 : Camorra: Cosimo Di Lauro morto in carcere a Milano -