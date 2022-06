Buffon | “La Juventus è una squadra che ha sempre una spada di Damocle sopra la testa Sul Pallone d’Oro…”

(Di martedì 14 giugno 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football. Ecco uno stralcio delle sue parole sullae sul mancatod’Oro. “Perché laè coinvolta in tanti scandali? È unache haunadila, èal centro dell’attenzione in Italia sia da parte dei suoi sostenitori che dei suoi avversari. Quello che succede alla Juve famolto rumore. È stata accusata di molte cose, è stata spesso anche punita, più o meno per cose che anche altri club hanno commesso. E lo dico senza mettermi a difendere la. Quando questo accade alla, tutti gli altri si nascondono ...

TORINO - Simbolo, capitano del passato, icona . E personalità, non solo dellae della Nazionale , ma in generale del calcio italiano. Gianluigi, portiere del Parma, non è tipo che le manda a dire e, intervistato da France Football , ha risposto alle domande ...36 Gianluigisi racconta al mensile France Football , togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. L'... LA JUVE E GLI SCANDALI - 'Perché laè coinvolta in tanti scandali Ha sempre ...Passaggi importanti anche sul Pallone d'Oro e sulla vittoria dell'Italia ai Mondiali del 2006 con Zidane espulso ...Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus ora guardiano della porta del Parma, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi.