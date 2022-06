Brescia | UFFICIALE | risoluzione consensuale con Corini

(Di martedì 14 giugno 2022) . Il tecnico e il club si separano dopo pochi mesiCalcio comunica lacon Eugenio. Dato l’ottimo rapporto tra le parti è bastata una stretta di mano tra il Club e il tecnicono che anche in questa esperienza ha incarnato al meglio i valori della città. Il Club augura a Eugenioil meglio per le sfide e opportunità future. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Eugenio Corini risolve il contratto con il Brescia, il comunicato delle Rondinelle: Brescia Calcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio Corini. Dato l'ottimo rapporto tra le parti è bastata una stretta di mano tra il Club e il tecnico bresciano che anche in questa esperienza ha incarnato al meglio i valori della città. Il Club augura a Eugenio il meglio per le sfide e opportunità future. Il primo volto nuovo della Germani Brescia 2022-2023 è CJ Massinburg, guardia americana di 25 anni, uno dei giocatori più interessanti visti nell'ultima stagione in Europa. Si conclude oggi il brevissimo ritorno di Corini al Brescia Calcio. La terza avventura del tecnico bagnolese alla guida delle rondinelle era iniziata appena a fine marzo: una manciata di partite e...