Black Shark 5 e 5 Pro: non solo smartphone gaming (Di martedì 14 giugno 2022) Stanno per arrivare i nuovi smartphone Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro. Si tratta di prodotti estremamente potenti adatti al gioco, ma anche alla vita di tutti i giorni I dispositivi di BlackShark sono nati come prodotti dedicati al segmento emergente degli smartphone da gioco. Questi potentissimi smartphone sono tra i più prestanti sul mercato. Ma con la nuova serie Black Shark 5, l’azienda ha voluto puntare su una esperienza d’uso più completa per uscire dalla nicchia del mondo del gioco e portare uno smartphone adatto alla vita quotidiana. Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro le caratteristiche Il cuore pulsante ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 giugno 2022) Stanno per arrivare i nuovi5 e5 Pro. Si tratta di prodotti estremamente potenti adatti al gioco, ma anche alla vita di tutti i giorni I dispositivi disono nati come prodotti dedicati al segmento emergente deglida gioco. Questi potentissimisono tra i più prestanti sul mercato. Ma con la nuova serie5, l’azienda ha voluto puntare su una esperienza d’uso più completa per uscire dalla nicchia del mondo del gioco e portare unoadatto alla vita quotidiana.5 e5 Pro le caratteristiche Il cuore pulsante ...

