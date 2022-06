Basket: Nba, Harrell fermato dalla polizia con più di un kg di marijuana, rischia il carcere (Di martedì 14 giugno 2022) Charlotte, 14 giu. - (Adnkronos) - Il giocatore Nba Montrezl Harrell è stato fermato, lo scorso 12 maggio, dalla polizia di Richmond, in Kentucky, ed è stato trovato in possesso di oltre un kg di marijuana. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti parlano di 3 librre di stupefacente, circa 1.3 kg. Il lungo degli Hornets - scrive lo Charlotte Observer - sarebbe stato fermato perché guidava troppo vicino alla macchina che lo precedeva. La polizia ha quindi sentito odore di erba, e dopo aver perquisito l'auto ha trovato la marijuana in una busta sottovuoto nello zaino appoggiato sul sedile posteriore. Ora il giocatore è stato formalmente accusato di "traffico di meno di cinque libbre di marijuana". Se verrà ritenuto colpevole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Charlotte, 14 giu. - (Adnkronos) - Il giocatore Nba Montrezlè stato, lo scorso 12 maggio,di Richmond, in Kentucky, ed è stato trovato in possesso di oltre un kg di. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti parlano di 3 librre di stupefacente, circa 1.3 kg. Il lungo degli Hornets - scrive lo Charlotte Observer - sarebbe statoperché guidava troppo vicino alla macchina che lo precedeva. Laha quindi sentito odore di erba, e dopo aver perquisito l'auto ha trovato lain una busta sottovuoto nello zaino appoggiato sul sedile posteriore. Ora il giocatore è stato formalmente accusato di "traffico di meno di cinque libbre di". Se verrà ritenuto colpevole ...

