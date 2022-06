Atp Queen’s 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 15 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 del Queen’s 2022, per quanto concerne la giornata di mercoledì 15 giugno. Non scenderà in campo Matteo Berrettini, campione in carica di scena il giorno seguente, ma ci sarà ugualmente da divertirsi considerando la presenza di uno specialista come Marin Cilic; croato opposto all’estroso e imprevedibile Alexander Bublik, il quale ha usufruito del ritiro di Lorenzo Musetti per accedere al secondo turno. Di seguito tutti gli incontri di giornata in quel di Londra, con Grigor Dimitrov tra i protagonisti assoluti. CENTRE COURT dalle ore 13.00 – De Minaur vs Davidovich Fokina a seguire – Van de Zandschulp vs Dimitrov a seguire – (WC) Draper vs (Q) Ruusuvuori a seguire – Bublik vs (7) Cilic ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Il, glie l’didell’Atp 500 del, per quanto concerne la giornata di15. Non scenderà in campo Matteo Berrettini, campione in carica di scena il giorno seguente, ma ci sarà ugualmente da divertirsi considerando la presenza di uno specialista come Marin Cilic; croato opposto all’estroso e imprevedibile Alexander Bublik, il quale ha usufruito del ritiro di Lorenzo Musetti per accedere al secondo turno. Di seguito tutti gli incontri di giornata in quel di Londra, con Grigor Dimitrov tra i protagonisti assoluti. CENTRE COURT dalle ore 13.00 – De Minaur vs Davidovich Fokina a seguire – Van de Zandschulp vs Dimitrov a seguire – (WC) Draper vs (Q) Ruusuvuori a seguire – Bublik vs (7) Cilic ...

