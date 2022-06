ATP Queen’s 2022 | Lorenzo Sonego cede a Denis Kudla | sfuma il derby con Berrettini agli ottavi

(Di martedì 14 giugno 2022) Si sta concludendo la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone principale di singolare maschile, del torneo ATP 500di tennis: sull’erba londinese si è giocato il primo turno, con l’azzurrobattuto dal lucky loser statunitenseper 6-4 4-6 6-4, il quale ora sfiderà Matteoper un posto ai quarti. La partita inizia male pervola infatti subito sul 2-0 e poi nel terzo gioco va sul 15-40. L’azzurro però non molla e prima cancella le due palle break consecutive, poi ne annulla un’altra ai vantaggi e successivamente chiude il game portandosi sull’1-2. Superata la paura il torinese si carica e ribalta il punteggio con tre giochi di fila (3-2). L’inerzia sembra dunque ...

Pubblicità

TV7Benevento : Tennis: Atp Queen's, Sonego ko con Kudla - - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Atp Queen’s, Berrettini esordio vincente. Batte Evans e va agli ottavi: “Qui per un altro titolo” - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini prosegue la striscia di vittorie dopo il trionfo di Stoccarda ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPQueen… - PorroPaola : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini prosegue la striscia di vittorie dopo il trionfo di Stoccarda ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPQueen… - infoitsport : Atp Queen's, i risultati degli italiani: Berrettini al 2° turno, ora Sonego-Kudla -

Seconda giornata del torneo500 del, uno degli ultimi appuntamenti sull' erba prima del via di Wimbledon (27 giugno). Berrettini al 2° turno, ora in campo Sonego - Kudla in diretta su Sky Sport. Ieri era uscito di ...Matteo Berrettini sfiderà Denis Kudla negli ottavi di finale del torneo500 del2022 . Il romano ha inaugurato meravigliosamente la difesa del titolo conquistato nella scorsa edizione. All'esordio, infatti, ha estromesso in due set Daniel Evans, giocatore di ...