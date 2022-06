Atalanta | addio a un attaccante | piomba il Lecce

Pubblicità

8ianconero : RT @junews24com: Demiral Juve, l'Atalanta ha deciso! La scelta definitiva sul riscatto - - junews24com : Demiral Juve, l'Atalanta ha deciso! La scelta definitiva sul riscatto - - ginugiola : RT @Gazzetta_it: Addio a Domenico #Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni - OdeonZ__ : Addio a Domenico Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni - sportli26181512 : Addio a Domenico Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni: Addio a Domenico Bosatelli, fondato… -

Mondoprimavera

... mentre sembrano vicini all'i vari Mazzotta, Scavone, Bianco, Paponi e Simeri. Caso a parte ... Per il centrocampo - dove ancora non è scontato il rinnovo del prestito di Mallamo dall'- ...In difesaa Ceppitelli e Lovato, già tornato all': restano Zappa, Altare, Carboni, Obert e forse Goldaniga. Fuga anche dalla fascia sinistra con Lykogiannis tra Bologna e Salernitana e ... Atalanta, Brambilla verso l'addio: contatti intensificati con un altro club Una delle priorità di mercato dell'Atalanta è certamente quella di rinforzare il suo reparto d'attacco, soprattutto con il futuro di Muriel in bilico. Il primo obiettivo sulla lista dei desideri neraz ...Quale futuro per Merih Demiral alla Juventus Nella giornata odierna l'Atalanta ha informato la Juventus, come riporta calciomercato.com, dell'intenzione di non esercitare il diritto di riscatto del d ...