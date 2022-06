Addio a Abraham Yehoshua | scrittore curioso e universale

Pubblicità

Se ne è andato un grande. Buli " così lo chiamavamo tutti da sempre, affettuosa contrazione di un nome piuttosto impegnativo,Ben Yehoshua, cioè "Abramo figlio di Giosuè" " non è stato solo uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento e del primo scorcio di questo millennio " e non solo in Israele. Era anche un ...allo scrittore, drammaturgo e accademico israeliano Lo scrittore, drammaturgo e accademico israeliano,Yehoshua è morto oggi all'età di 85 anni. Lo riferisce il canale televisivo ...Lo scrittore è morto questa mattina a Tel Aviv all'età di 85 anni. Il quotidiano Haaretz lo ricorda anche come "un attivista per la pace" ...Abraham Yehoshua, scrittore israeliano di fama internazionale, è morto questa mattina. Lo ha annunciato l'ospedale Ichilov di Tel Aviv. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio. Aveva 85 anni.