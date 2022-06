(Di martedì 14 giugno 2022) Commercianti ed esercenti hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro le commissioni troppo alte. Loè stato proclamato in tutta Italia per la giornata del 15da Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad. L’annuncio delloriguardo i buoni pasto era nell’aria già da un po’ e, alla fine,

15 Giugno: sciopero dei 'buoni pasto'.

È questione aperta da tempo e sembra arrivata davvero allo scontro. Il 15 è il giorno dello sciopero dei buoni pasto. In questo mercoledì bar, supermercati e ristoranti non accettano i ticket. Perché la protesta A protestare sono quanti finora hanno accettato i ... Il 15 giugno gli esercenti, ma anche i negozianti e la Gdo rifiuteranno i pagamenti con i ticket, diventati "una vera e propria tassa occulta, con commissioni fino al 20% per le aziende".