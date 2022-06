Una bimba di 5 anni è stata sequestrata nel Catanese da persone armate

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Una bambina di 5è scomparsa dopo esserenell'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. La denuncia èpresentata ai carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Mascalucia, dove abita la madre. La notizia del sequestro, che gira sui social, èconfermata dalla Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai militari dell'Arma. La bambina sarebbeverso le 15 di oggi da "treincappucciate a bordo di un'auto di cui non si conoscono modello colore e targa". Lo affermano diversesui social, dove la notizia ha cominciato a circolare prima ...

Pubblicità

infoitinterno : Mascalucia una bimba di 5 anni è stata sequestrata da persone armate e incappucciate: le ultime notizie - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Una bimba di 5 anni, Elena Del Pozzo, è stata rapita nel Catanese. Tre persone incappucciate e armate l'hanno prelevat… - unpomifaridere_ : @sonostronzaaa noi eravamo in fila con una bimba e l’abbiamo alzata e lei salutava luigi e lui due volte si è girat… - aini8riv : RT @Penelope_Odv: Una bimba di 5 anni, Elena Del Pozzo, è scomparsa a Tremestieri etneo. Precisamente nella frazione di “Piano Tremestieri”… - bepinkdifferent : RT @Penelope_Odv: Una bimba di 5 anni, Elena Del Pozzo, è scomparsa a Tremestieri etneo. Precisamente nella frazione di “Piano Tremestieri”… -

... accompagnata dalle generalità della piccola e dasua foto. Poi è arrivata la conferma della Procura di Catania. Sul post si legge che laè 'stata rapita zona Piano Tremestieri verso le 15' ...Nicola Porro ha dedicato l'anteprima di Quarta Repubblica alla notizia di cronaca che sta facendo il giro dell'Italia.bambina di 4 anni è stata rapita da persone armate a Piano di Tremestieri, frazione di Catania: la Procura ha confermato il sequestro e ha aperto un'inchiesta, delegando le indagini ai militari ...«Siamo in una fase delicata e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto». Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha ufficializzato il caso d ...- un giudice inglese ha decretato di staccare la spina a un bambino in coma. E questo nonostante la famiglia sia del tutto contraria a lasciar morire il 12enne. I medici considerano la morte cerebrale ...