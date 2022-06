Ucraina, il live blog con le notizie più importanti della 110a giornata di guerra (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel giorno numero 110 della guerra in Ucraina l’esercito di Kiev si sta scontrando pesantemente per la città di Severodonetsk, mentre le forze russe hanno distrutto un ponte nel Donbass che la collega Lysychansk lasciando i civili con una sola via d’uscita. Il presidente Zelensky ha detto che l’esercito ucraino sta liberando il territorio nella regione di Cherson e che si sono registrati successi delle forze di Kiev a Zaporizhzhia. Mosca ha detto che con i suoi missili Kalibr ha distrutto un avanposto che nascondeva le armi dell’Occidente, mentre un attacco missilistico proveniente dal Mar Nero ha in parte distrutto una struttura militare nella città di Chortkiv, ferendo 22 persone. Secondo Interfax le forze russe hanno abbattuto tre caccia ucraini SU-25 vicino a Donetsk e Kharkiv nell’Ucraina orientale. Intanto ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel giorno numero 110inl’esercito di Kiev si sta scontrando pesantemente per la città di Severodonetsk, mentre le forze russe hanno distrutto un ponte nel Donbass che la collega Lysychansk lasciando i civili con una sola via d’uscita. Il presidente Zelensky ha detto che l’esercito ucraino sta liberando il territorio nella regione di Cherson e che si sono registrati successi delle forze di Kiev a Zaporizhzhia. Mosca ha detto che con i suoi missili Kalibr ha distrutto un avanposto che nascondeva le armi dell’Occidente, mentre un attacco missilistico proveniente dal Mar Nero ha in parte distrutto una struttura militare nella città di Chortkiv, ferendo 22 persone. Secondo Interfax le forze russe hanno abbattuto tre caccia ucraini SU-25 vicino a Donetsk e Kharkiv nell’orientale. Intanto ...

