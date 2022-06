Uccide il padre e fa a pezzi il corpo | i problemi psichiatrici di Gianluca accentuati negli ultimi due anni

(Di lunedì 13 giugno 2022)Loprete , il 19enne che ha ucciso e fatto aildelAntonio a Sesto San Giov( Milano ), da diversiera in cura perma non aveva mai ...

Leggi anche > Sesto San Giovanni, 19enne chiama i carabinieri: 'Ho ucciso mio' Il cadavere fatto a pezzi Antonio Cristiano Loprete, 57 anni, laureato alla Bocconi e dirigente Bpm, è stato ...Sesto San Giovanni, Gianluca Lopreteile chiama il 112: 'L'ho ammazzato'. Il cadavere fatto a pezzi COLPI E TAGLIe figlio vivevano insieme, ma erano due universi separati. ...Antonella Castelvedere, prof uccisa dal marito: mamma e fratello in Inghilterra fanno visita alla nipotina, ma tornano senza le ceneri, slitta il funerale ...Gianluca Loprete, il 19enne che ha ucciso e fatto a pezzi il corpo del padre Antonio a Sesto San Giovanni (Milano), da diversi anni era in cura per problemi psichiatrici ma non aveva mai manifestato ...