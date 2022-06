Stranger Things, Eddie Munson è esistito realmente? (Di lunedì 13 giugno 2022) Qual è la storia vera di Eddie Munson di Stranger Things? Scopri i dettagli e i retroscena che hanno ispirato il personaggio della serie! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 13 giugno 2022) Qual è la storia vera didi? Scopri i dettagli e i retroscena che hanno ispirato il personaggio della serie! Tvserial.it.

Pubblicità

NetflixIT : La maglietta n.8 di Lucas in Stranger Things 4 è un riferimento al primo numero di maglia dei Lakers di Kobe Bryant. - NetflixIT : La storia continua il 1º luglio con Stranger Things 4 Volume 2. - vasodigirasol1 : RT @esolounfollia: la scena del coming out di robin è la cosa migliore che potesse capitare a stranger things - iRyujvn : Finito stranger things no raga nn ci credo - fearvless89 : RT @esolounfollia: la scena del coming out di robin è la cosa migliore che potesse capitare a stranger things -