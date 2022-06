Squid Game: è ufficiale, la seconda stagione è in arrivo (Di lunedì 13 giugno 2022) La seconda stagione di Squid Game ci sarà. Ad annunciare il ritorno della fortunata (e tanto discussa) serie coreana è stata la piattaforma streaming Netflix con un tesear e un messaggio scritto direttamente dal produttore e regista, Hwang Dong-Hyuk. “Ci sono voluti dodici anni per dare alla luce la prima stagione, e dodici giorni perché diventasse la più popolare serie Netflix di sempre”, riporta la nota di Hwang. Il filmaker coglie l’occasione per ringraziare anche tutti i fan del mondo “per aver seguito il nostro show”. Dong-hyuk ha poi anticipato chi rivedremo nella seconda stagione di Squid Game, rivelando che il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun), l’uomo mascherato che coordina l’intero gioco, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 giugno 2022) Ladici sarà. Ad annunciare il ritorno della fortunata (e tanto discussa) serie coreana è stata la piattaforma streaming Netflix con un tesear e un messaggio scritto direttamente dal produttore e regista, Hwang Dong-Hyuk. “Ci sono voluti dodici anni per dare alla luce la prima, e dodici giorni perché diventasse la più popolare serie Netflix di sempre”, riporta la nota di Hwang. Il filmaker coglie l’occasione per ringraziare anche tutti i fan del mondo “per aver seguito il nostro show”. Dong-hyuk ha poi anticipato chi rivedremo nelladi, rivelando che il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun), l’uomo mascherato che coordina l’intero gioco, ...

